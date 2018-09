Os Centros de Desenvolvemento Rural da Comunidade Autónoma Galega, Portas Abertas e O Viso desenvolveron este sábado, na Casa do Concello de Sarreaus, a I Xornada de Despoboamento no Rural Galego: retos e oportunidades, onde se abordaron as problemáticas desta situación, as súas causas e propostas de futuro.