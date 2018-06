Una agresión sexual en Xinzo le reporta dos años de cárcel

La Audiencia impuso a Josué Barrul Suárez (26 años) una pena de dos años de prisión por agredir sexualmente a una joven hawaiana que caminaba por al paseo ribereño entre Xinzo y Vilar de Santos el 27 de septiembre de 2016 sobre las nueve y media de la mañana. El inculpado se abalanzó sobre ella, después de caminar juntos sobre media hora, de forma violenta y le bajó el pantalón hasta la rodilla, tocándole los pechos y las piernas.

Tras varios forcejeos, finalmente, dejó que la mujer se fuera cuando esta se comprometió a no denunciarlo. Antes, incluso, llegó a decirle que tenía una enfermedad de transmisión sexual para que desistiera de la agresión.

La sala estima, de esta forma, la tesis de la fiscal de que fue una agresión sexual pero no un intento de violación, tal como sostenía la acusación particular, quien reclamó una pena de cinco años de cárcel. Tiene en cuenta el descriptivo testimonio de la víctima (no estuvo en el juicio porque al poco de ocurrir los hechos regresó a su país pero quedó grabada su declaración), corroborado con el informe del médico forense.

La sentencia resalta, además, que no concurren motivos espúreos en la denunciante. "Aparte de que no conocía de nada al acusado estaba en Xinzo haciendo labores de voluntariado en una asociación de personas con discapacidad", recoge el fallo.

Los magistrados en sus conclusiones no pasan por alto la falta de atención que recibió la mujer como víctima de una agresión sexual. Según valoran, "lamentablemente no se activó el correspondiente protocolo previsto para esta clase de delitos".

Tras denunciar los hechos, los agentes de la Guardia Civil acompañaron a la denunciante "al correspondiente centro sanitario del Sergas donde le fue denegada la asistencia gratuita aduciendo que era extranjera y su seguro no tenía cobertura pública, desplazándose a la clínica privada Santamariña, tal como consta en al diligencia de exposición de hechos".