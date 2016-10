La Agrupación Musical de Xinzo crea su propia escuela

En la tarde de ayer comenzaron las primeras clases de la nueva Escola de Música puesta en marcha por la Agrupación Musical da Limia. Fueron nueve los alumnos que ayer acudieron a la primera formación de viento metal. Esta nueva Escuela de Música nace con la vocación de responder a la demanda de formación en el municipio limiano, así como para "vertebrar la actividad y formación de la propia banda", según indica su director, José Luís Tielas. Además de viento metal, también impartirán clases de viento madera o percusión.

Tras esta nueva institución educativa se encuentran, según Tielas, otras tres "subescuelas". Por un lado, y en colaboración con las Ampas de los dos centros educativos de Xinzo, los profesores de la escuela impartirán clases extraescolares a niños de todas las edades. Los infantes podrán iniciarse en la especialidad que más les haya llamado la atención en los conciertos didácticos que la Agrupación ha ofrecido en los CEIP para presentar su iniciativa.

En segundo lugar, se ponen también en marcha unas aulas de "refuerzo" para aquellos alumnos que cursan estudios reglados en el Conservatorio. Materias como armonía, análisis musical o lenguaje musical –así como el propio instrumento– serán impartidas por los veteranos de la agrupación, en el local que esta dispone junto al Centro de Salud de la villa.

La iniciativa se completa también con una "Escola de Maiores", donde se ofrece formación en música a adultos y gente de avanzada edad que busquen "divertirse".

Cada una de las modalidades tienne su precio. En el caso de las actividades extraescolares, los alumnos deben abonar 15 euros al mes –con descuento para los socios de las Ampas; las clases de técnica musical y refuerzo cuestan 50 euros mensuales con clases semanales de instrumento, lenguaje musical y derecho a participar en la agrupación.

"A metodoloxía da escola é multifactorial e flexible", afirma su director, quien cree que están "nun bo momento da institución ao que queremos dar continuidade nutrindo a agrupación coa nosa escola". En el caso de los más pequeños, el objetivo de la institución es que "socialicen" y que "aprendan valores como o respecto, a amizade, o traballo en equipo ou a puntualidade". Para los ya iniciados en el Conservatorio, la escuela pretende "adestralos mellor e desenvolver as súas habilidades musicais".

Habida cuenta de que en los pasados años, el Conservatorio no había podido ofertar las plazas suficientes por falta de profesorado, se procedió a la apertura de una escuela –por parte de la Deputación– en Trasmiras. "As actividades en Xinzo están dispersadas e sen nexo de unión", afirma Tielas. "Coa escola de Trasmiras aínda se descentralizou máis, e iso foi o que nos abriu os ollos", continúa. Cree que beneficiarán a "toda a cidadanía de Xinzo", pues el concello "vai ter menos problemas ao absorvermos aos que non poidan entrar no Conservatorio". Inciden en el objetivo de "absorver á xente que se fora para Trasmiras" y ya rondan los 20 alumnos además del medio centenar de miembros de la banda.n