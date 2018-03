El alcalde de Xinzo confía en la apelación en la Audiencia

La mañana de ayer fue movida en el Concello de Xinzo. El alcalde, Antonio Pérez Rodríguez, comenzaba el día de su 46 cumpleaños con un inesperado "regalo": la sentencia del Penal 1 que lo inhabilita a ochos años y medio por prevaricación administrativa, en relación a cuatro contratos a dedo en el año 2012 en el Concello que dirige.

La noticia trastocó toda su agenda matutina y, tras el susto inicial, comunicó sus intenciones al equipo de gobierno en una reunión celebrada a última hora de la mañana de ayer en la sala de juntas de la Casa Consistorial. El edil de Educación y Deportes, Luis Miguel Gil, aseguró que Pérez cuenta con el respaldo del grupo de gobierno y que, una vez vista la sentencia, está previsto que el regidor les convoque a una nueva reunión entre hoy y el próximo lunes.

El fallo, según precisó su letrado en la tarde de ayer, José Manuel Orbán, "es recurrible" ante la Audiencia provincial . Según valoró de forma somera, "no se ajusta el fallo a lo qué sucedió en el juicio, porque hay determinadas circunstancias que no fueron valoradas", sin entrar en más detalles a la espera de elaborar su recurso de apelación.

Por su parte, Antonio Pérez, no quiso hacer declaraciones durante la jornada de ayer, aunque sí corroboró a este medio su intención de recurrir la sentencia. No aclaró, por el contrario, si continuará al frente del gobierno local o si presentará su renuncia formal en los próximos días, algo que han solicitado los portavoces de las tres fuerzas de la oposición en el Concello limiano.

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, pidió "respeto" hacia la presunción de inocencia de Antonio Pérez, así como a los procedimientos judiciales. Baltar matizó que "no sería el primer caso en el que un alcalde sentenciado acaba siendo absuelto finalmente".

Por otra parte, recordó que Pérez ya no tiene militancia en el Partido Popular y se limitó a decir "lo que digo siempre" con cualquier sentencia y resolución judicial: "Respeto a los pronunciamientos y procedimientos, al objeto de esperar a que haya sentencia firme".

La oposición limiana pide su dimisión, el PP local lo respalda

Las reacciones por parte de los tres grupos de la oposición de Xinzo a la sentencia de Pérez no se hicieron esperar. La edil socialista Elvira Lama aconsejó al primer edil limiano "que se marche". "No puede seguir haciendo daño a este pueblo. Hablamos de un Concello paralizado, sin proyectos, sin visión de futuro, y a la espera de que inhabiliten a su regidor con una sentencia firme", explicó Lama. "Él tiene derecho a defenderse si cabe otro recurso, pero tiene que marcharse. Xinzo necesita un alcalde que le dé futuro, pues nos estamos quedando a la cola de otras villas similares. Supone un daño gravísimo para esta localidad que su alcalde esté en esta situación judicial", añade.

El único edil nacionalista, Ramiro Rodríguez, aseguró que "xa sabiamos que a situación ía a rematar así". "Chegados a este punto, nós o que lle pedimos ao alcalde é que non agarde a que o boten, se non que presente a súa dimisión. Marcharse é a única saída viable que lle queda", dijo el concejal limiano.

El portavoz de la formación Xinzo Adiante, Manuel Pérez Campos, manifestó su intención de instar a sus compañeros a solicitar un pleno extraordinario en el que se trate esta cuestión y se pida la dimisión del regidor local en el caso de que no lo haga. En un comunicado, XA considera "moi grave que a xustiza acredite que este señor contratou por decreto a varias persoas". Xinzo Adiante acusa a Pérez de convertir el Concello "no seu cortijo particular" e insta al resto de los concejales de la oposición, así como al presidente provincial, Manuel Baltar, a "retirarlle o apoio ao señor Antonio Pérez".

Apoyo del PP

Para el edil popular Luis Miguel Gil, la oposición "juega un papel fácil, que es pedir al alcalde su dimisión". "Nosotros estuvimos antes del juicio, durante y después, y a pesar de la sentencia, y seguiremos con él. Le han declarado culpable en base a unos informes falsos, gran parte del grupo de gobierno estábamos en aquella época y sabemos como fue y como no. Nuestro apoyo lo tiene y lo seguirá teniendo, sabemos que tendremos que enfrentarnos a meses difíciles pero seguiremos tirando del carro y a su lado", sentenció Luis Miguel Gil.

Desde la CIG, que intervino como acusación, manifestaron que Pérez "non é o único gobernante popular que incorre neste tipo de comportamentos".