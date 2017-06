El alcalde de Xinzo dice que la planta de Parada se adapta a la normativa

El próximo lunes, a las 11,00 horas, el alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, recibirá a los vecinos de Parada de Ribeira para ofrecerles información sobre la concesión de la licencia de obra a la empresa que instalará una planta de producción de aglomerado asfáltico en la parroquia limiana. Pérez argumentó que, una vez obtenidos por la empresa los informes sectoriales favorables de la Xunta de Galicia, la emisión de dicha licencia por el organismo municipal "se adapta a la normativa de 2016" y es, además, "un acto reglado".

En este sentido, el regidor local señaló que hacer lo contrario "sería prevaricar" y acusó a las tres formaciones de la oposición en el Concello de Xinzo (PSOE, Xinzo Adiante y BNG) de llevar a cabo una conducta "populista". Antonio Pérez señaló que todos los miembros de la oposición "tienen acceso a la documentación" y son además conocedores de que la empresa "cumple con todos los preceptos legales".

Sobre la inquietud generada entorno a la posibilidad de que un accidente en la planta pueda provocar problemas medioambientales, el alcalde de Xinzo señaló que "cualquier industria tiene que tener, por ley, unas medidas correctoras para esos casos". Pérez añadió además, que desde el gobierno local fueron "totalmente beligerantes" en lo que respecta al cumplimiento, por parte de la empresa, de todos los requisitos técnicos, medioambientales y legales. "También les solicitamos un plan de impacto medioambiental", apuntó Pérez.

La empresa Opain,concesionaria de la planta, solicitó en un comunicado "que no se alarme con mentiras a la población" sobre el proyecto para la transformación de áridos procedentes de su cantera de Xinzo en aglomerado asfáltico. Asegura que no emplearán agua en el proceso productivo: "Ni mucha ni poca, ninguna". Por otro lado recuerdan que, en 2014, "la Consellería de Medio Ambiente emitió la Declaración da Incidencia Ambiental favorable para el proyecto" y en la resolución del 11 de julio de ese mismo año, los técnicos de la Xunta determinaron que "non é previsible que vaia producir impactos adversos significativos".

La empresa afirma que enviara escritos explicativos sobre las características de la planta y su funcionamiento a los vecinos de los núcleos de población circundantes.