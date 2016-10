A Arca da Noe volve encher de música Vilar de Santos

Vilar de Santos vólvese encher de boa música co comezo do outono. Este venres, no local A Arca da Noe, poderase desfrutar da actuación da cantautora Sandra Piñeiro a partires das 22,00 horas.

Así mesmo, o vindeiro xoves, días 13, será o turno do grupo de música tradicional Milo Ke Mandarini. Neste caso, veciños e visitantes poderanse achegar a escoitalos a partires das 20,30 horas. Xa o sábado, o músico Mamadu Baio, de Guinea Bissau, amosará a súa arte aos interesados, a partir das 22,00 horas.

A Arca da Noe organizará tamén o vindeiro domingo día 16 de outubro, nas rúas e prazas da vila, un mercado de artesanía e produto local. O Concello colabora tamén nesta iniciativa e apoia a intensa actividade cultural que desenvolve esteestablecemento na vila.n