Artistas galegas de renome actuarán nunha gala en Xinzo

Cantantes galegas de actualidade como Sabela, Esmeralda Fernández, Velusa Carvalho ou Iria González daranse cita este domingo, día 30, na gala solidaria organizada por Novas Xeracións. As actuacións, que foron presentadas este xoves pola mañá na vila, comezarán ás 18,00 horas no Auditorio Ángel Cocho da Casa da Cultura de Xinzo.

Tal e como explicou o voceiro de NNXX, José Antonio Parente, trátase dunha gala benéfica que terá como finalidade reunir alimentos, xoguetes e produtos de hixiene que se destinarán a Cáritas na Parroquia de Santa Mariña de Xinzo.

"O evento contará cun cartel de luxo con artistas do calibre de Sabela; Esmeralda, que foi gañadora dos Recanteiros de Luar no 2007, Velusa Carvalho, Iria González e Fran Sotelo, tamén participantes do mesmo formato", enumerou Parente, quen manifestou o seu desexo de que os veciños e veciñas da vila limiá participen acudindo este domingo á gala solidaria.

Tamén agradeceu que artistas de "proxección galega e internacional" se impliquen nela para "axudar e encher de ledicia e música o último domingo do ano 2018. Todas as persoas que desexen presenciar o espectáculo na Casa da Cultura limiá deberán aportar alimentos non perecedeiros e básicos de hixiene como entrada ao espazo con aforo para unhas 300 persoas.

José Antonio Parente destacou a implicación de Esmeralda Fernández como "peza fundamental" do evento, así como a colaboración do Concello de Xinzo mediante a cesión da sala.