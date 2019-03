El BNG limiano apoya las lonas con fotos de Entroido

El BNG de Xinzo considera "verdadeiramente lamentábel" que el gobierno popular del Concello limiano diera marcha atrás en su iniciativa de colocar por diferentes puntos de la villa fotografías en gran tamaño con escenas históricas del Entroido.

Lamentan que la idea haya sido "estragada, nesta ocasión, pola falla de dilixencia do goberno do PP á hora de tramitar os permisos oportunos e pola escasa capacidade analítica do principal grupo da oposición, máis preocupado neste caso en atacar ao PP".

Por otra parte, recuerdan que desde el BNG están comprometidos "coa defensa a ultranza do noso patrimonio, mais neste caso resulta evidente que non estabamos diante dunha agresión a elementos catalogados" por Patrimonio.