El BNG pide paralizar la planta de asfalto limiana

La diputada autonómica del Bloque Nacionalista Galego, Noa Presas, registró este miércoles una iniciativa en el Parlamento con el objetivo de paralizar el proyecto de la planta de asfalto de Parada de Ribeira, en Xinzo de Limia. Para Presas, "é necesario facelo porque non se dan as circunstancias para que o seu desenvolvemento sexa compatible cos intereses sociais, ambientais e agropecuarios da comarca" ya que la proximidad de la población del núcleo limiano "fará que a incidencia do paso de maquinaria, fumes e ruídos incida negativamente na poboación".

La parlamentaria mostró su apoyo a las 4.500 firmas que hay registradas contra la instalación, y confía en que "os veciños botarán abaixo o proxecto, do mesmo xeito que conseguiron impedir a tala de árbores da avenida de Celanova. A resposta dende Xinzo foi unánime e resulta lamentable esta fuxida cara adiante do PP.

Precisamente, desde el grupo popular, el edil Luis Miguel Gil volvió a reiterar que su grupo "no permitirá ilegalidades" y que "mirará por el bien de nuestros vecinos". El concejal, que visitó dos veces en esta última semana las instalaciones de la planta, aseguró que lo que está en funcionamiento es la cantera -actividad que se desarrolla desde hace cuatro años- y que la planta de asfalto no cuenta con la licencia para el inicio de actividad. Mantiene que la de obra se le otorgó porque la Xunta dio el visto bueno a los informes sectoriales. Los técnicos del Concello están estudiando la situación actual de la planta.