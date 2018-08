Cabas acusa al PSOE de Xinzo de hacer un "reality show"

El regidor en funciones de Xinzo, Manuel Cabas, salía al paso este martes de las críticas hechas por sus adversarios políticos del PSOE limiano y de Xinzo Adiante. El portavoz de esta última formación, Manuel Pérez Campos, aconsejaba al PP local que "dimitiese" si no tenía "capacidad para gobernar". "Realmente no entiendo qué pretende. El equipo sigue siendo el mismo, sólo ha cambiado el líder, pero el proyecto continúa", manifestó el regidor. "Estamos en periodo preelectoral y quiere armar el máximo desconcierto posible entre la población. Es la función de la oposición, yo lo entiendo", añadió.

Por contra, el hasta ahora teniente de alcalde tuvo palabras menos cariñosas para los socialistas limianos. "Mientras Xinzo Adiante y el BNG hacen una política elegante y miran por el pueblo aún con esos puntos preelectorales, desde el PSOE intentan siempre difamar, machacar y decir cosas que no vienen a cuento, haciendo un reality show de lo que debería ser política. Hacen algo rastrero", censuró.

Manuel Cabas también respondió a las voces que lo acusan de "autoproclamarse" alcalde. "Cuando dimitió Antonio, pasó Casas y cuando éste renunció, entré yo. Si hiciese lo mismo, cosa que no va a suceder, sería el turno del siguiente. Es algo que pasa en todos los Concellos, no sólo en el nuestro. No entiendo esas críticas", puntualiza.

El primer edil popular aseguró que la brigada de obras está trabajando en las barandillas de los puentes del río que se quitaron hace unos años a petición de los agricultores. "No pasaban las cosechadoras, pero ya se está preparando para garantizar la seguridad".