Casas anuncia el proyecto para una nueva residencia

El regidor de Xinzo, Manuel López Casas, anunció que el Concello está iniciando los primeros contactos para la construcción de una nueva residencia para la tercera edad. La noticia llega poco tiempo después de la aprobación en pleno de una moción -registrada por el Partido Socialista- para abordar el inmueble, ante la escasez de plazas y la alta demanda del servicio que, según concluyó la Corporación municipal, existe en la villa. "Tivemos conversas con responsables da Fundación San Rosendo, concretamente con Don Benigno Moure, pois estarían interesados en participar no proxecto", dijo el regidor. "Temos constancia de que hai persoas en Riós, Ourense, A Bola ou Pereiro que queren virse a Xinzo", añadió.

Manuel Casas adelantó también posible ubicación, número de plazas disponibles y puestos de trabajo que se crearían con la nueva residencia. En este sentido, el gobierno local estudia localizarla en una parcela de 3.340 metros cuadrados, propiedad del Consistorio y situada en el entorno de las pistas de A Devesa -detrás del área comercial de Gadis-. Asimismo, el complejo tendría capacidad para atender a 100 usuarios y con él se crearían alrededor de 40 puestos de trabajo. "Haberá que estudar as condicións e as posibilidades", matizó el primer edil limiano.

Casas también explicó el motivo de optar por construir un nuevo inmueble, en lugar de rehabilitar otro antiguo. "A rectoral de Morgade vaise a rehabilitar para os refuxiados, así como as de Solveira e Laroá. Para unha residencia da terceira idade por cuestións de mobilidade dos usuarios non consideramos tampouco que sexan as mellores opcións", añadió el alcalde.