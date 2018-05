O Concello abre as portas das instalacións municipais

O Concello de Xinzo continúa co seu programa para dar a coñecer as distintas dependencias municipais aos escolares da vila. Durante a xornada de onte e dende as 10,30 horas, os tres grupos de Infantil do Colexio Carlos Casares da capital limiá visitaron as instalacións da piscina climatizada e o pavillón de deportes.

Fixérono acompañados de efectivos de Protección Civil, da Policía Local e do Concelleiro de Urbanismo, Ricardo Sieiro, que estiveron presentes durante o percorrido.

En primeiro lugar visitaron a piscina, onde unhas monitoras lles explicaron os distintos estilos de natación que se poden practicar e lles falaron das actividades que alí se realizan.

Tamén aprenderon para que serve cada máquina do ximnasio municipal.

Por outra banda, visitaron o pavillón de deportes, onde asistiron a unha pequena clase de zumba e puideron coñecer de preto o espazo. Os cativos foron obsequiados cunha pañoleta e remataron a xornada cun xantar no Toural.