El Concello de Calvos reduce los impuestos a las empresas

El Concello de Calvos de Randín se sumará a la lista de entidades locales gallegas adscritas al programa Doing Business, que tiene como principales objetivos la formación de nuevas empresas, la creación de puestos de trabajo y la fijación de población. En este sentido, y tras no haberse presentado reclamaciones en el periodo posterior a su aprobación en pleno, el municipio limiano ha dado luz verde a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras -ICIO-; a la tasa de apertura de establecimientos, y a las bonificaciones del 50 por ciento para granjas, al ser declaradas de especial interés para el concello de Calvos de Randín.

En lo que respecta al impuesto sobre construcciones, se aplicarán en aquellos casos en los que se dé la implantación de una nueva actividad económica o empresarial, o la ampliación de otra ya existente en el municipio limiano, siempre y cuando lleve consigo la creación de empleo. La bonificación de hasta el 95 por ciento se hará efectiva en aquellos supuestos en los que se creen más de 20 empleos, la del 75 por ciento en los que se acuerden entre 11 y 20 contratos y la del 50 por ciento en los que se firmen 10 acuerdos.

Se beneficiarán de la modificación de la ordenanza que regula la apertura de establecimientos los autónomos y empresas que soliciten licencia o verificación "a posteriori" de comunicación previa para llevar a cabo su implantación en el término municipal, así como la ampliación de un establecimiento ya existente siempre y cuando lleve con él creación de puestos de trabajo. "Hemos reducido también impuestos de bienes inmuebles y rústicos. Ya no es fácil que una empresa venga al rural y si no se les ayuda menos todavía", manifestó Aquilino Valencia, regidor de Calvos de Randín. "En cuanto al IBI, en la última revisión catastral entraron todos los alpendres, pajares viejos y otras construcciones similares. Consideramos que quien emplea dinero para que no se caigan ya está haciendo mucho, por lo que no queremos gravarles con impuestos para espacios que no tienen demasiada utilidad ni valor. Dentro de lo posible hay que ayudar lo que se pueda", añadió.

El alcalde del municipio explicó en este sentido la necesidad de evitar que aquellas personas con propiedades en el municipio, pero que viven fuera, tengan que pagar más por conservar en pie los anexos a las viviendas.

Incentivo rural

Junto al Concello de Calvos de Randín, otras administraciones locales de la comarca de A Limia como es el caso de Vilar de Santos, Rairiz de Veiga o Xinzo de Limia, se han acogido recientemente a este programa especial para rebajar los tributos a nuevas sociedades y generar empleo.