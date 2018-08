El Concello de Vilar de Santos se muda al centro de iniciativas

O Concello de Vilar de Santos cambiará a súa ubicación actual, en favor do centro de iniciativas da localidade, de xeito temporal. O motivo son as obras que se iniciarán nos vindeiros días na Casa Consistorial co obxectivo de adaptala á normativa de accesibilidade e de mellorar as súas instalacións. Deste xeito, os traballadores e edís municipais atenderán á veciñanza na rúa de Celanova número 11 -local que antes albergaba o antigo centro de saúde da localidade-, no horario habitual e con total normalidade, tal e como informaron dende a administración local.

O Concello de Vilar de Santos investirá unha partida de 118.000 euros neste proxecto de acondicionamento especial que leva o nome de "Mellora da accesibilidade e ampliación dos servizos de igualdade e a aula Cemit" e grazas ás achegas do propio ente local, de Agader e da Xunta de Galicia. Neste senso melloraranse e ampliaranse os ámbitos dos servizos sociais e da igualdade, así como as salas de agarda. Tamén se renovarán os aseos do edificio e se cambiarán as portas de acceso.