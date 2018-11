Cónclave de expertos en el museo de Vilar de Santos

El dicho "nadie es profeta en su tierra" no se cumple con Antonio Rodríguez Colmenero. El catedrático y arqueólogo de Lucenza (Cualedro) recibió ayer en el Museo da Limia de Vilar de Santos la segunda edición del premio "Pedra Alta", en reconocimiento a su larga trayectoria intelectual, investigadora y divulgativa. "Estou moi emocionado", alcanzaba a decir el homenajeado, gratamente sorprendido por el cariño que le profesó ayer la comarca y los asistentes que llenaron el aforo de la sala, a quienes deleitó con la ponencia "Gallaecia e Galicia", abstrayéndose hasta la etapa prerománica y romana para llegar a la Galicia post-romana y su continuación como territorio hasta la invasión sueva.

El profesor Rodríguez Colmenero "é unha figura destacada da arqueoloxía, da historia antiga, cun intenso traballo de investigación e uns textos que enxalzan o patrimonio da Limia", destacaba Delfín Caseiro, presidente del Patronato del Museo da Limia, quien reconocía que tanto Elixio Rivas (premiado de 2017) como Rodríguez Colmenero, "son dous xigantes da cultura galega e da nosa comarca. Somos moi afortunados de contar con eles e, aínda que puxemos o listón moi alto, nesta comarca hai moitas persoas que farán que este premio se perpetúe".

En el transcurso del acto, amenizado por Luis Humberto Cao y Baldomero Pabón, intervinieron Xan Jardón, alcalde de Vilar de Santos; Sabela Rodríguez, secretaria del Patronato; Manuel Seoane, vocal del Consello Asesor del Museo da Limia; así como el propio Delfín Caseiro, quien recordó a los presentes que "o espírito e a liña deste museo é non mirar atrás, senón cara adiante. Sendo un foro de cultura e un elemento dinamizador da zona".

Por lo pronto, el museo ubicado en Vilar de Santos acogerá próximamente la presentación del nuevo libro de Elixio Rivas, "A Limia 2", la segunda parte de la publicación homónima escrita por el doctor natural de Xunqueira de Ambía. "Trátase dunha continuación e compendio, non tan intenso co primeiro pero máis emocional", definía Caseiro.