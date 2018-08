Críticas por el estado de las señales viarias limianas

El estado de descuido que presentan algunas de las señales viarias verticales del casco urbano de Xinzo ha provocado las críticas de algunos de los vecinos de la villa que aseguran que llevan así "moitos anos" y que el Concello no les da el mantenimiento adecuado. En la zona del casco viejo, algunas de las señalizaciones están llenas de pegatinas y los lugareños manifiestan que, incluso, pueden llevar a la confusión de los conductores a la hora de interpretarlas.

La concejala de Tráfico, Teresa Puga, aseguró que el Concello está llevando a cabo una mejora en este sentido, que se acometerá en dos fases, aunque sólo hizo referencia a la que corresponde a la señalización horizontal.

Manuel Pérez Campos, de XA, aseguró que "non soamente se trata de pintar liñas amarelas, senón que as sinais teñen que estar visibles". Por su parte, la edil socialista, Elvira Lama, censuró el pasotismo de "niveles extremos" por parte del concello. "Yo he recibido quejas por señales que no están en el núcleo urbano, pero que son del término municipal".