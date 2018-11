Defreds: "He visto a más de 2.000 personas con el ‘ojalá siempre' tatuado"

Es la apuesta de la nueva directiva del Casino Antelano para relanzar este espacio y hacerlo atractivo a la gente más joven de la villa limiana, además de todo un fenomeno social. José Ángel Gómez Iglesias, más conocido como "Defreds", aterrizará en la capital comarcal este viernes, día 23 de noviembre, a las 19,30 horas. Participará en un coloquio y firmará ejemplares de sus cinco libros publicados desde 2015 y de los que vendió, en total, más de 350.000 copias: "Casi sin querer", "Cuando abras el paracaídas", "1775 calles", "Historias de un náufrago hipocondriaco" y "Con un cassette y un boli bic". Sus pequeños relatos, frases y vivencias forman parte del día a día de los "millenials" y en algunos casos lo harán de por vida, pues son centenares las personas que han llegado a tatuárselos. A "Defreds", quien antes se dedicaba a la labor comercial, le cambió la vida cuando una pequeña editorial vio en las frases que escribía en Twitter algo especial. El próximo 27 de noviembre sacará su sexto libro: "Sempiterno".

¿Qué significa “Defreds"?

Es una palabra que no significa nada. Me la inventé un día con mi hermano, justo la primera vez que tuvimos internet en casa. Marqué aleatoriamente letras en el teclado y salió Defreds. Era el sobrenombre que utilizaba para todas las cuentas y cuando creé la de Twitter fue el que usé.

¿Se esperaba el éxito que llegaría a alcanzar con esa cuenta?

Para nada, pensaba que me leería mi familia y cuatro pelagatos más. Yo la abrí para comentar noticias, los partidos del Celta y cosas del día a día. Twitter, por aquel entonces, era un lugar menos tóxico de lo que es ahora. Empecé a poner frases de cosas que me pasaban y el perfil fue creciendo poco a poco, de una manera mucho más lenta de lo que la gente cree. Cuando saqué mi primer libro apenas tenía seguidores, no era mi objetivo lograrlos tampoco.

¿Cuál cree que es la clave de su éxito?

Creo que los lectores se sienten identificados con lo que cuento. Son cosas que me han pasado, y que le pueden pasar a cualquiera. También la forma de plasmarlas, que es muy sencilla. Pero lo mismo que te digo que mi pseudónimo fue una casualidad, que tenga libros también. Esa es, para mí, la clave: no buscar nada.

¿Cuando ve que tantos miles de personas comparten fotografías con frases suyas, ¿qué siente?

Cada vez es más difícil de controlar para mí. Con los primeros dos libros quizás recibía unos 50 o 60 mensajes al día, pero a día de hoy igual me encuentro con 1.000 o 2.000, algunos preguntándome cosas, otros mencionando mis frases. Es una locura, me parece surrealista todo lo que me ha sucedido. Me lo tomo con calma, pero con alegría, habrá gente que no me soporte y otra a la que le encante. No le puedes gustar a todo el mundo.

¿Es cierto que hay gente que se tatúa sus frases?

Pero muchísima. He llegado a compartir hasta 20 o 30 fotos de ellos que me envían, a la semana. Del "Ojalá siempre" he podido ver más de 2.000 tatuajes.

¿Le gusta que le encasillen como poeta?

A mí me da igual. Yo escribo lo que me da la gana, si alguien quiere decir que es poesía me parece bien, y si a otra persona le parece una ofensa, pues también. Yo sacaría mis libros de todas las secciones, pero no depende de mí. Para mí son pequeños relatos y ya.