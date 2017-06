La directora de la guardería de Xinzo dice que la limpieza está al día

Tras la denuncia emitida por el grupo socialista de Xinzo, en la que se ponía de manifiesto que "a insalubridade e falta de limpeza na gardería pública de Xinzo de Limia" estaban provocando "casos de nenos e nenas con picaduras de carrachos e arañas", la dirección del Centro ha manifestado que "non existe tal estado de abandono" y que la limpieza "está ao día".

En este sentido la directora de la guardería infantil, "Pechi" González, señaló que "todos os controis de Cosaplag (empresa especializada en sanidad ambiental y control de plagas) están actualizados". La responsable de A Galiña Azul de Xinzo dijo que la última revisión de la empresa "fíxose o pasado 18 de maio" y que se acometen "mensualmente". Este estudio se acompaña de "controis de auga, lexionela, desratificación, ou desinfección " del entorno, entre otros."Están chamados e virán de novo", dijo.

Sobre los casos de niños afectados por diversas picaduras apuntalados por el Partido Socialista de Xinzo, González señaló que "non podo afirmar en ningun momento, por que non o vin, que os nenos dos que se fala fosen picados aquí". La directora manifestó que "unha nai queixouse no seu momento", pero durante el pasado Consejo Escolar no se presentó ninguna queja formal de otros familiares sobre la limpieza del centro.