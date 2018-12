El "díscolo" de Rairiz bloquea la agrupación de la plaza de secretaria

La Corporación municipal de Rairiz de Veiga celebró este viernes un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: agrupar, junto al Concello de Baltar, la plaza de Secretaría e Intervención. Según la regidora local, Asunción Morgade, este trámite supondría un ahorro de 21.000 euros para las arcas municipales, sin embargo, añadió, el voto en contra de uno de los concejales "díscolos" del PP, Manuel Ferreiro, bloqueó el acuerdo.

En la sesión plenaria, a la que no asistieron los dos concejales socialistas, el resto de los ediles apoyaron la iniciativa, incluido José Antonio Fernández, compañero de Ferreiro en el bando de los disconformes con Morgade. Para llegar a un acuerdo era necesario, por ley, la unanimidad de los presentes en la sesión, algo que no se consiguió por Manuel Ferreiro al alegar que no veía ahorro alguno en esta agrupación y que no se le había explicado el trámite, por lo que no lo entendía. "Podíamos haber dedicado esos 21.000 euros a inversiones y beneficios para todos los vecinos. No entiendo por qué votó en contra", dijo Morgade.