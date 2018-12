Dos décadas de Belén, en Couso

Si hay algo intocable para los vecinos y vecinas de Couso de Limia, en Sandías, es, sin lugar a dudas, su Belén navideño: una creación de cuatro metros de ancho por ocho de largo cuyas primeras figuritas se adquirieron en pesetas hace algo más de dos décadas. A la composición no le falta detalle: la fuente del pueblo, la cascada del lugar de Cerredelo -en A Limia-, molinos, hornos para cocinar el pan y pozos, pasando por los imprescindibles Reyes Magos que cruzan el río de San Mateo, pastores, ovejas y el propio pesebre con San José, la Virgen María y el niño Jesús.

Este año, la construcción del nacimiento fue más reivindicativa que nunca para este pequeño pueblo perteneciente a la comarca limiana y de unos 80 de habitantes -uno de los más numerosos de Sandiás-: piden no quedarse sin párroco, pues "el de toda la vida" lleva unos dos meses enfermo y tan sólo pueden acudir a misa una vez cada 15 días con un sacerdote auxiliar. Por este y otros motivos, los creadores del Belén promueven iniciativas para dar vida al templo y que éste no se vea condenado al olvido, como otros del entorno. "Hai anos tiñamos un Belén pero estaba moi estropeado, xa non valían as figuras. Eu recadaba diñeiro aquí na igrexa e decidimos mercar un nacemento novo, costounos cincocentas mil pesetas", recuerda Manuela García, la más veterana del grupo. "Era moi bonito, non era tan grande como é hoxe, pero á xente gustáballe moito e ía deixando pequenos donativos nunha cestiña que poñemos ao seu carón e cos que estes últimos anos fomos mercando cousiñas novas: cascadas, figuriñas, e casiñas", añade.

Manuel Iglesias, el sacristán del tempo, es el encargado de toda la infraestructura del Belén, en cuya construcción se invirtieron tres días enteros. "Conecto todo o tema da corriente, ubico os tablóns de madeira que logo tamén recollo en orde, pois están todos numerados, e poño en funcionamento a bomba da auga", explica. "Hai anos que traballamos máis persoas, outros menos, pero case todos botamos unha man, unha persoa sola non pode facelo", añade.

Herminia García asegura que los vecinos "están encantados" con el Belén y esperan mejorarlo con el paso de los años. "Queremos facelo máis grande e cambiar algunhas figuriñas que xa están un pouco deterioradas. A miña familia é moito destas cousas, o meu fillo ideou o tema do río", explicó.

"A ver se todos os anos imos aportando ideas e non o deixamos desperdiciar. Dalle moito que ver á xente o Belén, cando veñen visitantes de fóra aos enterros notamos que lles gusta", apunta Elvira García, quien también colabora en su elaboración. Los vecinos de Couso de Limia le piden a los Reyes Magos un sacerdote. "A ver si nos mandan algún para aquí. O que tiñamos cubría tres parroquias: A Graña, Piñeira e Couso. Aínda non nos mandaron un, a ver se é posible", dice Manuel.n