El Entroido de Xinzo recupera su tradicional Concurso de Disfraces

El Entroido de Xinzo de Limia, declarado de Interés Turístico Nacional, se celebrará del 1 al 5 de marzo de 2019 y, según ha anunciado la organización a través de un comunicado, recuperará el Concurso de Disfraces del desfile del Martes de Entorido, así como el Festival de la Canción Humorística.



Con todo, la fiesta comenzará su previa el 9 de febrero, con el Petardazo, y continuará el siguiente día con el Domingo Fareleiro. El 16 del mismo mes tendrá lugar el Colgamento do Meco; el 17 será el Domingo Oleiro. El 23 será el turno para la Noite do Corredoiro. Y, para despedir el espectáculo, el Enterro da Sardiña, el 6 de marzo, y el Domingo de Piñata, el 10.



El evento por excelencia de la comarca ha sido presentado este lunes en la Casa Consistorial en una rueda de prensa a la que han asistido el alcalde de la localidad, Manuel Cabas; el coordinador de la Casa de la Cultura, Alfonso Carlos Lois; el concejal de Cultura, Carlos Gómez; el concejal de Obras y organizador, Ricardo Sieiro; y varios miembros de la parte organizativa.



Los participantes del Concurso de Disfraces, que se podrán apuntar a través de las redes sociales o en la Biblioteca Municipal, se dividirán en cuatro categorías: disfraz individual, disfraz en dúo, comparsa y carroza. Los premios irán de los 200 a los 1.200 euros. Además, la organización permite la inscripción como jueces de las personas que así lo quieran.



Por otro lado, la organización ha considerado recuperar para el "Entroido de 2019" el Festival da Canción Humorística, que requiere la inscripción de al menos cuatro colectivos para poder celebrarse. Los participantes deberán apuntarse en los mismos espacios dispuestos para el Concurso de Disfraces.



Las bases de ambas citas no están disponibles actualmente. Se publicarán en las redes sociales del "Entroido de Xinzo de Limia" y en la página web del Ayuntamiento a comienzos del próximo año, según ha avanzado la organización.

Programación

La comisión organizativa ha subrayado que Xinzo de Limia "sigue siendo la villa gallega con el mayor número de charangas contratadas para su Entroido", con unas 15. Las orquestas que ambientarán el espectáculo serán Compostela, Pontevedra y La Oca Band.



Asimismo, ha avanzado que se volverá a celebrar el concierto estático del "Venres de Entroido" a representar el "Colgamento do Meco" en el "Sábado Oleiro" con una comitiva tradicional que saldrá desde la Plaza de Oriente y acabará su recorrido en la Plaza Mayor.



Mientras, en el apartado infantil, los menores tendrán su protagonismo el "Venres de Entroido" con su desfile, en el que participarán niños de toda la comarca de A Limia. Además, durante el "Luns de Entroido" y el "Domingo de Piñata", los jóvenes podrán disfrutar de espectáculos musicales y de hinchables.

Diseño del cartel y limpieza

La organización ha señalado que el diseño del cartel ha sido encomendado a la diseñadora limiana Ana Parada, que ha elegido la "Pantalla del Entroido de Xinzo de Limia" como la imagen principal del mismo, a la que le acompaña un dibujo que representa diversas citas del evento, como el "Domingo Oleiro".



Por otro lado, la comisión ha destacado que trabaja para que el Entroido de Xinzo de Limia sea "uno de los más limpios de Galicia" a través del refuerzo del número de contenedores de vidrio, de la recogida de basura, y del aumento de puntos limpios por la villa.



En relación a los patrocinios, la organización ha informado que comenzará la recaudación a partir de Reyes. Ha concretado que el año pasado logró reunir la máxima cantidad de la historia "gracias al apoyo de todos los establecimientos y particulares" de la villa y ha asegurado que este año se podrá superar la cifra del Entroido de 2018.