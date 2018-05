Nenos e nenas de quinto curso de infantil do Colexio Carlos Casares visitaron as distintas dependencias do Concello de Xinzo, entre elas, a Biblioteca, onde a súa encargada amenizou a xornada cun relato para os participantes. Os cativos tamén se achegaron ás oficinas da Policía Local onde os axentes lles explicaron algunhas curiosidades do seu traballo e tamén foron recibidos polo alcalde, Manuel Casas.