“En España se cree muy poco en la moda, en Galicia debería haber una pasarela anual"

Tal día como hoy, hace 10 años, la vida del limiano Iván Cabrera sufrió un giro de 360 grados tras alzarse en la República Dominicana con el título de Míster Universo. Una década después, Cabrera hace balance de lo que supuso para él conseguir aquella distinción. Continúa trabajando como bombero en Xinzo y defendiendo los colores del equipo local, el Antela Fútbol Club. Después de dos años alejado de las pasarelas internacionales ahora se enfrenta a un nuevo reto: desfilar para Hugo Boss en las Galerías Lafayette, algo que ocurrirá el próximo mes de octubre.

¿Qué balance hace de estos últimos 10 años?

En general hago un balance positivo. He descubierto todo un mundo y una profesión, la moda, que desconocía totalmente y que me llegó por casualidad. Me ha dado la oportunidad de acceder a las mejores pasarelas -Londres, París, Miami, Milán o Philadelphia- y es algo que me va a quedar para toda la vida.

¿Cómo surgió la oportunidad de desfilar para Hugo Boss?

Surgió a raíz de un viaje que hice a Estambul con Robert Flores, un diseñador dominicano. Allí conocí a su agente, una persona que busca jóvenes promesas para el mundo de la moda y le encajé para una nueva línea elegante de Hugo Boss orientada a un hombre de entre 35 y 45 años. La van a presentar en las galerías Lafayette de París y allí estaré yo. Llevaba un tiempo sin dedicarme a esto, de hecho ya tengo un hijo de cuatro años, y estoy muy centrado en mi familia. Me lo tomo con mucha ilusión y es un reto para mí.

¿Echó en falta más oportunidades para trabajar en la moda en España?

Falta de oportunidad para, profesionalmente, salir adelante, no. Siempre tuve a mi lado a una persona, María José, que se buscó la vida para conseguirme trabajo cada dos por tres. Viajé muchísimo, a pesar de que nunca dejé mi trabajo como bombero en Xinzo. Es cierto que sí me hubiera gustado trabajar más en España, teniendo en cuenta la gran cantidad de buenos diseñadores que siempre hemos tenido. Pienso que aquí no se cree nada en la moda, de hecho, la antigua pasarela Gaudí desapareció, y es una pena. Estaría bien que en Galicia hubiese una pasarela anual, tenemos muy buenos diseñadores.

¿Cuál es su rutina de ejercicio para mantenerse físicamente?

No puedo vivir sin el fútbol. A pesar de que es un deporte muy radical y agresivo, yo no podría vivir sin la adrenalina que me proporciona. Sigo en las filas del Antela, aunque este año no he podido jugar porque he tenido muchas molestias en una rodilla, y se me ha alargado la recuperación.

¿Cuál sería el culmen de su carrera profesional?

He estado en las mejores pasarelas, para mí es lo máximo. Sí me hubiera gustado salir en una serie de televisión, pero me quedo con la pasarela.