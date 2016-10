A falta de consenso na Corporación municipal impide aprobar o himno oficial

O concello de Xinzo de Limia segue sen chegar a un acordo sobre o seu himno oficial. A Comisión de Cultura do consistorio, reunida o pasado día 24 co único punto na orde do día da "declaración de himno oficial", non chegou a acordo sobre a proposta de declarar oficialmente como himno a canción "Xinzo", composta e interpretada por María do Ceo e cuxo autor é Armando González López. O goberno local propuxo un convenio de "cesión dos dereitos de uso" da peza. No texto solicítase que se ceda un uso que comprende"os dereitos de reprodución e comunicación pública da canción, unicamente coa fin de poder empregala como himno oficial". Aprobada a proposta de convenio en pleno municipal e vista a conformidade dos autores, os grupos da Corporación non acaban de poñerse de acordo, e na Xuntanza que celebrou a Comisión de Cultura decidiuse aprazar a decisión "ante a falta de consenso en relación a este punto".

A maiores da canción "Xinzo", trala apertura de convocatoria para a presentación de propostas musicais alternativas, só se presentou un pasodobre coñecido como "Xinzo de Limia". Esta peza, cuxa letra e música foron compostas por Francisco Feijóo e José Pena, respectivamente, foi rexeitada debido a que o seu propoñente non foi quen de demostrar axeitadamente que a canción se atopaba libre de dereitos de autor. Algúns membros da Comisión agardan a que se presenten novas propostas antes de adoptar a decisión definitiva.

A pesar da falta de acordo no consistorio, a recoñecida cantante María do Ceo declarou sentirse"moi agradecida" polo recibimento da peza e afirma que, pola súa banda, "esa canción deixa de ser súa" para pertencer aos veciños "dunha terra que foi a primeira en me recibir cando migramos de Portugal a Galicia".