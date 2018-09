Felipe Traveso acusa a PP y PSOE de ponerle “palos en las ruedas"

El regidor de Sandiás, Felipe Traveso, que gobierna en minoría con tres concejales frente a los cuatro del Partido Popular, dos del PSOE y uno no adscrito, acusa a sus contrincantes políticos de "ponerle palos en las ruedas" al votar en contra de todas las propuestas del grupo de gobierno y no presentar ninguna alternativa al respecto.

Por todo esto, el portavoz de Agrelsán, que ya ha superado dos mociones de confianza, ha emitido un comunicado para darle a conocer a los vecinos la situación actual en la que se encuentra el Consistorio, así como las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años. "Temos unha oposición en contra de todo o que quere facer o equipo de goberno. Entendemos que deben fiscalizar e controlar ó grupo, pero non botar abaixo todas as nosas iniciativas e proxectos, sendo como son, bos para os veciños. Eles non propuxeron, en tres anos, ningunha idea para que, dende o Concello, se puidese consensuar e levar a cabo", dicen desde la formación.

Desde el Concello recuerdan que se aprobó un reglamento con respecto a la Xunta de Voceiros con el objetivo de llevar a cabo reuniones periódicas de los titulares de los grupos municipales. "En tres anos ningunha proposta se levou á xunta de portavoces polos representantes do PP e do PSOE", censuran desde Agrelsán.

Este año, el equipo de gobierno dispone dun remanente de tesorería de 165.000 euros para el que se presentaron tres alternativas: mejorar la carretera del núcleo de Cerredelo, la acera de la nacional 525 hasta Piñeira de Arcos o la renovación del servicio de iluminación en varios núcleos. Dado el rechazo de los grupos y según explican desde el gobierno local, se ha perdido la posibilidad de invertir esa cantidad. "Nada fan nin deixan", dicen.