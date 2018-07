La fiesta de Santa Mariña enfrenta a PP y PSOE local

Las fiestas patronales de Santa Mariña de Xinzo han llegado a su fin después de seis días de actividades y conciertos, y toca hacer balance. La concejalía de Cultura que representa Carlos Gómez, y la comisión de fiestas, anunciaban hace unas semanas que esta edición se diferenciaría de las anteriores por ser más duradera y llegar a todos los barrios de la localidad. Honrar a su patrona le costó a los limianos más de 40.000 euros y la valoración, a toro pasado, dista mucho entre los miembros del grupo de gobierno y los de la oposición.

El responsable de Cultura destacó "o esforzo que se tivo que facer para que fosen unhas festas variadas para todas as idades e gustos". Gómez resaltó que la animación se repartió "en barrios e zonas distintas ás que se adoitan celebrar outros acontecementos tan importantes como o noso Entroido". Asimismo, el edil agradeció a todas las personas y asociaciones que trabajaron para que el festejo fuese una realidad, entre ellas, la Agrupación Musical de A Limia, la Coral Santa Mariña, la Escola de Gaitas y el Coro Aimil Folk. También recordó a los trabajadores y ediles municipales y a los miembros de la comisión.

Críticas de la oposición

Por su parte, el PSOE local, lejos de aplaudir la organización del evento por parte del Concello limiano, acusó al gobierno del PP de "lacazanería" y de "gastar 50.000 euros nunhas festas patronais que nin contentaron á veciñanza, nin permitiron mellorar a maltreita economía local". En esta línea, el principal grupo opositor censura que "unicamente serviron para que o concelleiro de Cultura, Carlos Gómez, posara co fin de presumir propagandísticamente ante os fotógrafos e veciños e veciñas, cando o resto do ano non está nin se lle espera".

El PSOE limiano criticó, por otra parte, el hecho de que la programación "fose escasa e sen apenas atractivo e interese para residentes e visitantes, que foi aguantando o día a día grazas á inestimable labor, sacrificio e bo facer das bandas de gaitas da escola municipal, e da Agrupación Musical de A Limia, que fan todo o que poden sen nada a cambio". Además censuraron las pocas actividades programadas, la falta de publicidad, desorganización en los horarios y la ausencia de una orquesta para el sábado por la noche.