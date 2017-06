Un gran abrazo al río Limia

Las veras del río Limia, a su paso por el centro de Xinzo, fueron escenario ayer y por sexto año consecutivo, de un acto simbólico protagonizado por escolares, que tiene como objetivo hermanar la capital comarcal con el municipio de Ponte da Lima, al compartir ambos el paso del caudal. El "Abrazo ao río Limia" es ya una tradición tanto en Xinzo como en la localidad portuguesa, en donde tuvo lugar durante el pasado mes de octubre.

Cerca de 200 alumnos del colegio Carlos Casares y Rosalía de Castro fueron los encargados de recibir a los casi 70, que se desplazaron a Xinzo desde el país vecino a primera hora de la mañana. Con ellos viajó el vereador de Educaçao e Turismo de Ponte da Lima, Paulo Sousa, que estuvo acompañado por el edil de Medio Ambiente Manuel Cabas, la concejala de Igualdade e Benestar, Silvia Blanco y la portavoz del grupo municipal socialista, Elvira Lama.

La jornada, que arrancó pasadas las 10,30 horas, se dividió en dos actos, el primero de ellos se celebró en la Casa de la Cultura, en donde tuvo lugar una actuación de la Banda de Gaitas de Xinzo. Luego de la intervención musical, varios alumnos relataron fragmentos de la obra de Carlos Casares "Á marxe do río Limia", con el objetivo de intrucir a los visitantes portugueses en la celebración del Día das Letras Galegas, que este año tuvo en Xinzo su epicentro.

El primer acto finalizó con la interpretación por parte de los alumnos anfitriones de la canción "Xinzo", de María do Ceo. El responsable de Medio Ambiente de Xinzo, Manuel Cabas, agradeció a las autoridades y a los pequeños de Ponte da Lima, "el hecho de estar aquí en un día tan especial". En su intervención, Cabas recordó la figura de Inés de Castro, de la que dijo que es " el símbolo unión entre España y Portugal". El concejal habló del "Abrazo ao río Limia" como "un sentimiento que nos une al país vecino".

Por su parte el representante institucional portugués destacó el evento como "un excelente proxecto pedagóxico levado a cabo entre dúas comunidades irmás e amigas". El vereador señaló la importancia del acto para "poñer en valor o caudal como un recurso de grande importancia para o desenvolvemento social das dúas comunidades".

Al término del acto institucional, los participantes pusieron rumbo a las inmediaciones del río en el parque de O Toural. Allí varios escolares leyeron un escrito en el que se puso de manifiesto que "os últimos estudos do programa 'Proxecto Ríos' amosan un empeoramento da situación do Limia". En este sentido señalaron que "no mes de outubro púidose comprobar que as plantas acuáticas están secas, que se perden os mellores exemplares de amieiros e se atopan moitos entullos". En este sentido, señalaron que en primavera "a auga foi escasa" y, además, "non quedan apenas especies animais e a vexetación herbácea foi queimada con herbicidas". Los estudiantes pidieron "que o río volva a ser o Limia sobre o que lemos en Carlos Casares ou en Riveiro Coello".