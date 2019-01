O Grupo Limia Arnoia contará con 80 entidades privadas en 2019

O Grupo de Desenvolvemento Rural Limia - Arnoia celebrou unha asemblea en Xinzo na que se procedeu a aprobar as contas de 2018 e o balance de actividades do mesmo ano, así como o programa de eventos que se celebrará ao longo do presente e o orzamento xeral previsto. Na actualidade, despois de comparar as altas e as baixas nos derradeiros meses na entidade, forman parte da mesma 25 concellos e 80 entidades privadas, entre elas, asociacións, cooperativas, federacións ou sindicatos.

Durante o pasado ano, esta agrupación que xestiona fondos europeos e promove distintas iniciativas empresariais no rural, tivo uns gastos que ascenderon a 160.070 euros e ingresos que chegaron ata os 159.869 euros.

Deste xeito, sacaronse adiante diversos cursos como o de Aptitude Empresarial Agraria en Apicultura e Fruticultura, o de Xestión do Turismo Local, e o de Industrias Cárnicas. Todos eles tiveron lugar en Bande, Vilar de Santos, Celanova, e Bande, respectivamente. Tamén se celebraron obradoiros destinados aos cativos como o "Ti contas" ou "Unha volta polo medio".

Para seguir traballando, o orzamento previsto é, para 2019, de 524.087 euros e 677.604 para 2020. Estes fondos empregaranse para financiar tanto proxectos produtivos -iniciativas privadas- como non produtivos-públicas- no rural.