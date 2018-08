Isidoro Sánchez asume el cargo "consciente de lo que tiene que hacer"

Dice que su condición de octogenario no le frenará en sus aspiraciones: "Disfruto de buena salud aunque fui operado dos veces de cáncer". Isidoro Sánchez Blanco, nacido en la década de los 30, se convirtió ayer en el edil número nueve del grupo de gobierno popular, llenando el hueco dejado por López Casas y tras la renuncia de su antecesor, Luis Veloso. Se encargará de la polémica área de Medio Ambiente para la que todavía no tiene un plan: "Tengo que ver con qué medios económicos cuento", dijo Sánchez Blanco tras el pleno de este miércoles. "Asumo el cargo con un poco de pena por haber llegado a esta situación. Aún no tengo proyecto para Medio Ambiente, aunque sé que la villa está mal de limpieza", explicó el nuevo concejal, quien apeló a una conducta más cívica por parte de los ciudadanos en este sentido.

Sánchez Blanco fue jefe administrativo en una compañía privada.

El concejal de Medio Ambiente, que militó en Coalición Galega, dice que tiene "consciencia y responsabilidad de lo que tiene que hacer" y que empezará a trabajar desde hoy jueves. "Las aldeas las tenemos bastante mal".