La IXP prevé recoger 10 millones de kilos durante esta campaña

La Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia celebró este viernes, en el Hotel Xinzo, su tradicional degustación anual previa al inicio de recogida del tubérculo, que comenzará en A Limia en un plazo de 15 días.

El organismo aprovechó las primeras unidades recolectadas por un productor amparado del valle de Monterrei para presentarlas de múltiples formas y en colaboración con los cocineros del hotel limiano: en tortilla, pastel, crema, al ajillo, brava o al "ali-oli". Además, otras entidades con sello de calidad y denominaciones de origen colaboraron en el evento con algunos de sus productos. El presidente de Pataca de Galicia, Guillermo Budiño, se muestra entusiasmado con el arranque de esta nueva campaña en la que podría conseguir, al fin, la inclusión de la variedad Agria en el sello de calidad. "Hai uns días dende Bruxelas requeríronnos unha documentación que foi aportada sen problema, pero as cousas de palacio van despacio", dijo el representante de la entidad. "Esta aprobación supoñería que doblásemos a nosa producción. Se vén un ano malo de Kennebec e os envasadores non a dan quitado, ten máis problemas de saída que a Agria, que ten a industria do frito e que é un mundo", añade.

Desde Pataca de Galicia prevén una campaña estándar a pesar de los problemas que se sufrieron este año en campo derivados de las inclemencias meteorológicas y del mildiu. "O problema foi o retraso da sementeiras e o ataque do mildeu, que foi tremendo. Pero aquela terrible praga, que afectou á toda a comarca, quedou erradicada tralo golpe de calor, que foi moi bo para as patacas", manifestó Budiño. "Calculamos que recolleremos unos 10 millóns de quilos da variedade comercial", añade.