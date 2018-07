La carrera de los minoritarios

Toca ponerse a trabajar. Ese es el propósito de los partidos minoritarios con representación en el Concello de Xinzo, como es el caso del Bloque Nacionalista Galego, y de los que piden paso para entrar.

Compromiso por Galicia ya ha anunciado que presentará candidatura en la capital limiana, aunque no está decidido quien la liderará, pues la formación verde se encuentra en periodo de primarias abiertas. Hasta el momento, fue el agricultor Xaime Folgoso quien dio los primeros pasos de "CxG" en la localidad, llevando incluso la problemática del Epitrix a Bruselas o saliendo al paso de las voces que apuntaban a una hipotética vuelta de Isaac Vila a la política municipal. "A posibilidade de que o PP o traia de volta solo demostraría o terror que senten a perder o poder", manifestó en su momento Folgoso.

La formación galleguista trabaja para presentarse en las municipales de 2019 en otros puntos de la comarca. El secretario general, Juan Carlos Piñeiro, avanzó que estos esfuerzos están viendo sus resultados en Os Blancos y también se contempla la posibilidad de que Vilar de Santos y Calvos de Randín cuenten en sus colegios electorales con la papeleta de la formación.

Por otra parte, el Bloque Nacionalista Gallego, que en Xinzo está representado por un único edil -Ramiro Rodríguez- celebrará este sábado, día 21 de julio, unas asamblea abierta y previa a la celebración del Día de Galicia, que contará, además, con la presencia de la diputada autonómica Noa Presas. Según el edil nacionalista de Xinzo, el primer sondeo electoral de La Región que augura a la formación entre cero y un escaño, ha servido como "toque de atención" e "incentivo para comezar a traballar", a pesar de que considera que la situación actual de su partido en Xinzo "é un pouco mellor da que reflexan as enquisas".

La posibilidad de que Rodríguez sea sustituido por Alba Feijóo -militante nacionalista e hija del regidor popular de Baltar, José Antonio Feijóo- suena cada día con más fuerza en la localidad. Ambos protagonistas aseguran que la decisión final se sabrá en la asamblea de septiembre. Sobre si se postularía a liderar el BNG local, Alba Feijóo explicó que "son cousas do terreo persoal, que hai que meditar e para non falar de especulación, nin de hipóteses, remítome á celebración da asemblea nacional trala que comunicaremos o que dalí saia. Non hai nada decidido".

Por su parte, Ramiro Rodriguez manifestó que "nin se descarta nin se propón" para renovar su liderazgo. "Non teño novas de que Alba teña intención de postularse e tampouco que eu vaia a ir no terceiro, cuarto ou quinto lugar. Non se tomou ningunha decisión", añadió.

Miembros de la formación Ciudadanos han asegurado a este periódico que las gestiones para conformar una candidatura en la villa "están muy avanzadas". Sin embargo y según el primer sondeo de La Región, la participación de la formación no tendría demasiada repercusión en Xinzo y se movería entre 0 y un edil, aunque su entrada podría ser la llave del nuevo gobierno.