A Limia avanza na xestión dos residuos gandeiros

A Limia comezou onte a traballar para tratar de solventar a problemática existente na comarca referente á xestión dos residuos agrogandeiros. Durante a última visita a Xinzo do conselleiro de Medio Rural, José González, acordouse crear unha mesa de traballo específica que integrase aos profesionais do sector, responsables institucionais e persoas afectadas.

A sede do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida, Pataca de Galicia, foi o lugar escollido onte para celebrar esta primeira xuntanza á que asistiu, como representante autonómico, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros. O director reuniuse con portavoces de distintos colectivos de agricultores, gandeiros, regantes e ecoloxistas da comarca. No encontro escoitou as demandas e inquedanzas vencelladas coa mencionada xestión de residuos, así como co impulso aos regadíos e mellora das canles de drenaxe da zona.

Nesta primeira toma de contacto, tamén estiveron presentes técnicos das consellerías do Medio Rural e do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, así como da Deputación de Ourense. Do mesmo xeito, acudiron responsables do Centro Tecnológico da Carne, das asociacións de Productores de Pataca, Adegal e da propia Indicación, ademáis dos colectivos ecoloxistas Auga Limpa Xa e o Movemento Ecoloxista da Limia.