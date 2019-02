Lucía Salgado, a opción do PSOE para Porqueira

Os socialistas de Porqueira agardan, coa candidatura de Lucía Salgado, que cambie "a política involutiva" desta localidade. Neste senso, Salgado asegurou que "o Concello debería preocuparse máis polos veciños e darlles uns mellores servizos e prestacións municipais, e non só cando chegan as eleccións. Temos graves problemas co mal estado das estradas, cunetas, coa limpeza da maleza nos camiños".

Por outra banda, Lucía Salgado propón "melloras para os servizos sociais" debido a que "non podemos estar a funcionar nun concello tan envellecido coma o noso cunha soa persoa que teña a titulación para facer tarefas de asistencia a domicilio.

Por último, a candidata socialista ao Concello de Porqueira sinala que "temos que traballar por rescatar a este municipio das políticas escurantistas nas que o sumiu o goberno do Partido Popular en todos estes anos que levan na alcaldía e pelexar por ser un concello transparente que se preocupe pola súa veciñanza e non a abandone a súa sorte como tristemente está a ocorrer en Porqueira", subrayó la cabeza de lista del PSOE.