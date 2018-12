Luis Miguel Gil: “Non seguirei co Conservatorio"

Después de ocho cursos al frente del Conservatorio Municipal de Xinzo de Limia, Luis Miguel Gil anuncia su retirada del puesto. Lo hizo el pasado viernes, de forma pública, en el tradicional concierto de Navidad de la entidad. "Dixen que para min sería un concerto entrañable porque sería o meu último como responsable político do Conservatorio", comenta Gil. En cuanto a las interpretaciones de esta afirmación, el todavía concejal de Educación y Deporte no se mete: "Se un quere ser suspicaz hai moitas lecturas polo medio. Hai unhas eleccións municipais polo medio e pobo é soberano para escoller ou non escoller". Por ahora, Gil prefiere no avanzar su voluntad sobre su continuidad en la lista de las municipales del 2019.

UN CAMINO “DURO"

El camino al frente del centro formativo no ha sido fácil, tal y como explica el concejal. "Para mi foi un orgullo todos estes anos loitar polo conservatorio municipal, o de maior matriculación de toda a provincia de Ourense", reconoce. Por ello, agradece el papel que han jugado los profesores, la directora y la colaboración económica de la Diputación. "Seguirei indo aos concertos de Nadal porque sempre é un gusto escoitar aos nosos alumnos e alumnas, pero xa non irei como responsable", afirma.