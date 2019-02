Manuel Ayuso será o candidato socialista en Trasmiras

A agrupación municipal socialista de Trasmiras elixiu a Manuel Ayuso como o seu candidato á alcaldía. O actual portavoz na oposición enfronta unha nova etapa ao fronte do PSdeG coa intención de arrebatarlle a alcaldía ao PP. Manuel Ayuso declara que se presenta ás eleccións porque "debemos voltar a converter a Trasmiras nun concello senlleiro na provincia como o foi durante a época do goberno socialista". Engade que “temos que traballar arreo no mantemento de xardíns, estradas, parques e núcleos urbanos e non abandoar a súa sorte á veciñanza"; e recorda que “temos moitos problemas en infraestruturas que non se arranxan. Hai dúas estradas municipais en pésimas condicións e que son un perigo".