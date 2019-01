Manuel Cabas dice que no presentará su candidatura para liderar el PP de Xinzo

La era Manuel Cabas podría terminarse el próximo 26 de mayo. El actual regidor limiano aseguró ayer que no se postulará como candidato a liderar el Partido Popular de Xinzo en la junta local que tendrá lugar hoy, a partir de las 20,30 horas, en su sede del multicentro de la villa y con el objetivo de elegir nuevo líder.

"En un principio no me voy a proponer, pueden cambiar las cosas, pero en un principio no", manifestó. "No es por ningún motivo. Yo sé que llegué de una manera especial a la alcaldía. Simplemente he cumplido con mi función y sé que hay mucha gente a la que le gustaría ser alcalde, creo que debo dejar paso a quien le corresponda", añadió.

Cabas, que anteriormente había militado en el Partido Socialista, se convirtió en el primer edil de la villa tras la inhabilitación de Antonio Pérez por la sentencia que lo condenó por un delito de prevaricación y la dimisión de Manuel Casas por, según la versión oficial, motivos familiares y, extraoficialmente, diferencias importantes con los concejales que componen el grupo de gobierno.

Antonio Pérez, a pesar de haber causado baja en el PP -podría volver a pedir el alta según fuentes cercanas a su persona- continuó marcando la vida en el Concello de Xinzo tal y como criticó la oposición en numerosas ocasiones y terminaron ratificando los propios ediles populares, muchos de los cuales, continuaron a sus órdenes todo este tiempo.

Es por esto, por lo que Luis Miguel Gil, Daniel Blanco y Antonio Fernández Veiga, de confianza para Pérez, encabezaron, desde un primer momento, las quinielas para liderar el partido. Todo se decidirá en una especie de "primarias" y Daniel Blanco es, según fuentes consultadas, la opción de más peso. Sin embargo, la fractura en el seno popular es tal que no se descartan giros inesperados, como la marcha de Montse Lama. Algunas voces la sitúan en Ciudadanos.n