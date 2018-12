Manuel Cabas: "No pienso entrar en guerras preelectorales"

Tres son los nombres que se barajan en Xinzo de cara a encabezar la lista del PP en los comicios municipales de 2019: Isaac Vila, José Antonio Fernández Veiga y Manuel Cabas -actual regidor tras las dimisiones de Antonio Pérez y Manuel Casas-. El alcalde limiano se desmarcó este viernes de cualquier "guerra política" que se pueda producir de cara a la elección de candidatura. "Yo lo que quería y quise siempre fue mejorar las calles y aceras de Xinzo, humanizarlo. Estoy para terminar la legislatura, que es lo que me toca. Sinceramente, en estos momentos no pienso en nada más", explicó Manuel Cabas. "No voy a entrar en ninguna guerra, ni en ninguna lucha preelectoral", añadió. Además, destacó el hecho de que en estos meses previos a las elecciones "siempre hay gente que se quiere poner delante, o hacerse ver más. Yo seguiré siendo quien siempre he sido. No he cambiado desde que he sido nombrado alcalde. Me tocó serlo y asumí la responsabilidad, ahora que tengo la oportunidad quiero llegar hasta el final y que la gente vea cambios en la villa", manifiesta el alcalde.

En cuatro meses de gobierno, Manuel Cabas ha firmado el acuerdo de dos millones para la avenida de Celanova, ha reformado el parque de A Pantalla, mejorado las aceras de la avenida de Ourense y, en breve, reformará el grupo San Sebastián.