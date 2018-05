Manuel Casas dice que la rúa da Igrexa estará lista en 15 días

El regidor de Xinzo, Manuel López Casas, adelantó en rueda de prensa que las obras de remodelación de la rúa da Igrexa de Xinzo podrían estar terminadas en un plazo de dos semanas. En este sentido y aprovechando la intervención de los técnicos, explicó que se llegó a un acuerdo con Gas Natural Fenosa para realizar una serie de canalizaciones en este vial y abastecer a los 20 vecinos de la zona con un servicio que hasta ahora no tenían.

Por otro lado, en su encuentro con los medios, el alcalde de Xinzo aseguró que se continúa trabajando para conseguir la declaración de Trandeiras como Bien de Interés Cultural y que en las próximas semanas se contratará un servicio especializado para realizar el desbroce y limpieza de la zona del claustro -en donde es habitual en esta época que se realicen retratos de bodas y eventos- y de todo el entorno del Monasterio. "Parte do traballo para conseguir este distintivo está sendo realizado pola asociación Amigos do Mosteiro, encabezada por Xermán Estévez, e pedíronnos a documentación vencellada á titularidade do Concello, e será facilitada", explicó.

Las cinco hectáreas de terreno que rodean al monasterio fueron adquiridas por el Concello a su propietario, Antonio Díaz, en el año 1987, del mismo modo que la edificación, antes propiedad de la Iglesia.