En Marea solicita máis recursos para a oficina agraria da Limia

A derradeira comisión parlamentaria aprobou de xeito unánime a proposta de En Marea -defendida por Davide Rodríguez- para "dotar de suficientes medios materiais e humanos" a Oficina Agraria Comarcal de Xinzo de Limia.

Varios grupos locais denunciaron a situación que está a atravesar a entidade limiá e, En Marea, co obxectivo de "defender a labor de formación e asesoramento que se leva a cabo dende estas instalacións aos titulares de granxas e explotacións", presentou esta proposta, ratificada por todas as formacións. Critican que o Goberno galego está reducindo estas prestacións a "mera burocracia" e engaden que "se están substituíndo moitos servizos por trámites telemáticos que, na maioría dos casos, obrigan a usuarios e usuarias a contratar servicios privados para poder xestionalos".

"Esto, a día de hoxe, vese agravado polo feito de que vén de abrirse o prazo para tramitar as axudas e, en pouco tempo, comezarán as campañas para solicitar subvencións como as de novas incorporacións", explica Davide Rodríguez. "Estas tarefas supoñen unha carga de traballo extraordinaria á que non van poder responder dende a oficina de Xinzo coa actual dotación de recursos da que dispoñen", engadiu o deputado galego.