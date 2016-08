Medio Ambiente aproba axudas para os danos do xabaríl

A Consellería de Medio Ambiente conta cunhas axudas para paliar os danos causados polo porco bravo nos cultivos, que están a ser especialmente significativos na comarca da Limia. Así as cousas, para solicitalas deberanse cumprir unha serie de requisitos.

O primeiro deles é que que os danos deben ser en terreos de titulares de granxas inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia. No momento no que o animal faga estragos, os propietarios deberán porse en contacto coa consellería no 012 para llo comunicar, nun prazo máximo de 3 días dende que se produce o dano.

Os técnicos da consellería serán os encargados de comprobar os estragos e de tramitar a axuda. O importe pode chegar a un máximo de 1.500 euros por persoa e ano. O prazo para solicitalas remata o 10 de outubro.