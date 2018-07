A memoria da lagoa antelana recobrarase no Museo da Limia

O Museo da Limia de Vilar de Santos inaugurará este xoves, ás 11,30 horas, a mostra fotográfica "A memoria asulagada", que conmemora os 60 anos do inicio dos traballos da desecación da Lagoa de Antela. "A exposición recolle as fotos que aparecen no libro que leva o mesmo nome, editado hai varios anos e coordinado por Xosé Lois Carneiro", explica o coordinador do Museo da Limia, Xosé Antón Jardón. "Poderase visitar, durante todo o verán, na sala específica que hai sobre a lagoa no propio Museo da Limia. Intentamos facer un plantexamento didáctico sobre o proceso", engadiu.

O padroado da mostra limiá convidará a varias persoas, entre elas, ao propio promotor do libro fotográfico, a un acto no que se explicará a todas as persoas que decidan achegarse ata a localidade, o contido da exposición.

O de Vilar de Santos é o único acto confirmado, ata o momento, para recordar -con motivo das seis décadas da desecación- o proceso que se levou a cabo naquel momento.