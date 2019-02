A LIMIA

La ex edil de Comunicación en Xinzo y ex diputada provincial por el PP, Montserrat Lama, ofreció este lunes una rueda de prensa en la villa limiana para hacer público su fichaje por Ciudadanos. Lama no concretó, por el contrario, si será la candidata a la alcaldía por la formación naranja: "Esa decisión tendrá que valorarla la ejecutiva del partido", aseguró la nueva militante de Ciudadanos.