O Museo da Limia abre unha mostra tradicional

O Museo da Limia de Vilar de Santos acollerá dende hoxe xoves e ata o vindeiro 25 de novembro, a mostra fotográfica "Viaxe polo mundo da máscara" de Mercedes Vázquez Saavedra. A exposición será inaugurada esta mañá, ás 11,00 horas, diante dos preto de 60 alumnos do Colexio Público Carlos Cid Arregui de Rairiz de Veiga. Celebrarase un acto especial que contará coa presenza do rexedor de Vilar de Santos, Xan Jardón; do presidente do padroado do museo, Delfín Caseiro e da autora das instantáneas, Mercedes Vázquez Saavedra.

A mostra parte dun proxecto fotográfico e de recolleita de tradicións galego-portuguesas, realizado con anterioridade. Dada a vinculación da autora coa Academia Ibérica Galega da Máscara xurdiu esta viaxe da que se poderá disfrutar todos os sábados e domingos, dende as 16,00 horas ata ás 18,00 horas. As visitas concertadas serán entre semana.