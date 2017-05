La organización de la Festa do Esquecemento reclama más apoyo al ayuntamiento

La asociación Civitas Limicorum de Xinzo, encargada de la organización de la Festo do Esquecemento, celebró una asamblea general en la que participó la nueva directiva conformada recientemente.

Uno de los principales desafíos que se plantea la nueva comisión directiva es conseguir la financiación necesaria para poder llevar a cabo la fiesta, cuyo presupuesto asciende a más de 22.000 euros. Para este fin representantes de la asociación llevarán a cabo a lo largo de esta semana varias reuniones con la administración local.

"É a segunda festa máis importante en Xinzo despois do Entroido, por eso queremos que o Concello se involucre mais", señala Iván Prado, uno de los coordinadores. "Estimamos que na fin de semana do 18, 19 e 20 de agosto, virán á vila preto de 10.000 persoas e máis de 500 traballan de xeito activo na preparación do evento".

El bar que se instalará durante la fiesta saldrá a concurso público el próximo 1 de junio (el mismo día que la convocatoria para el mercado) con una cuantía mínima de subasta de 750 euros.

La asociación llevará a cabo una reunión este viernes para informar a sus socios de los acuerdos adoptados. Se está intentando, desde la asociación, ampliar la actividad teatral centrándose en las leyendas de la fiesta.