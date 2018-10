Padres y Concello se unen para demandar FP básica en Xinzo

El edil de Educación de Xinzo, Luis Miguel Gil, los representantes de las Anpas de los cuatro centros educativos de la villa y sus directores protagonizaron ayer la segunda reunión con el objetivo de seguir trabajando para traer nuevos ciclos de formación profesional básica. La idea es frenar el fracaso escolar y el éxodo rural. La comunidad educativa de la capital limiana mostró su preocupación al representante municipal por el elevado número de alumnos que, al llegar a los 16 años, abandona los estudios secundarios sin un título bajo el brazo.

En Xinzo hay, actualmente, dos FP básicas: una de cocina, que se puede cursar en el IES Lagoa de Antela, y otra de electrónica, que se ofrece en el Cidade de Antioquía. "La cuestión es que en este último centro, los ciclos medio y superior que tenemos son los de Forestales, que no tienen nada que ver con la FP básica", apunta la presidenta de la Asociación de Padres del IES Cidade de Antioquía, Eva Márquez. "Estamos en una comarca eminentemente agraria. No es muy lógico que no contemos con una FP que tenga algo que ver con ello, con la jardinería o con el aprovechamiento forestal", añade.

Los representantes de los centros también señalaron que en este entorno "hay mucho pequeño comercio" regentado por autónomos que quizás piensen en dejarle el negocio a sus hijos, por lo que también "sería interesante" promover una FP básica orientada al ámbito comercial y a la atención al público. "Hay niños que salen rebotados de la Enseñanza Secundaria Obligatoria con una edad de aproximadamente 15 años, y nos vemos obligados, si queremos derivarlos a una FP básica que les interese, a que tengan que usar medio de transporte público", apunta la presidenta del Anpa. "A las 07,00 horas de la mañana, cuando yo cojo el coche para ir a trabajar, ya hay padres que vienen de vuelta de la estación de autobuses desde donde sus hijos cogen un bus con dirección a Ourense o a Verín para hacer un FP de mecánica o de otra rama", añade.

Los padres pretenden, con esta demanda, evitar que los adolescentes que no tienen ningún estudio en la comarca que les resulte atractivo miren con recelo la educación obligatoria y, con ello, terminen fracasando a nivel educativo. "Tenemos en los IES profesores e instalaciones impresionantes que se podrían aprovechar mucho más", matizó Eva Márquez.

El concejal de Educación y Deporte, Luis Miguel Gil, mostró su apoyo total y disposición para lograr este objetivo, y anunció que se solicitarán nuevas reuniones con la Jefatura Territorial de Educación y con la Delegación de la Xunta.

Desencanto

"La FP de Cocina está funcionando muy bien y vamos a luchar para ampliar la oferta formativa. Queremos evitar que haya alumnos desencantados que estén perdiendo el tiempo en lugar de estar formándose en algo que verdaderamente les guste", explicó el concejal limiano. "Hay chavales que están en contacto con la agricultura desde pequeños y la idea es que podamos ofrecerles una formación en ello, por ejemplo", añade.

El PSOE de Xinzo ha solicitado su debate en pleno

El PSOE de Xinzo registró esta semana una petición para que se debata en el próximo pleno la solicitud de nuevos ciclos formativos para la villa limiana. Precisaron que el número de FP que se oferta en la capital comarcal les parece "insuficiente". El grupo de la oposición solicitará, además, la realización de un estudio concreto, en conjunto con las Anpas y con la dirección de los dos institutos, para saber cuáles son, en concreto, las formaciones que tendrían más salidas en la capital comarcal. Pretenden unir al resto de Concellos de la comarca.