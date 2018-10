Padres de Xinzo reclamarán por escrito este mes más FP

El Anpa del Cidade de Antioquía, en colaboración con las agrupaciones de padres y madres del resto de centros educativos de Xinzo están ultimando el escrito que remitirán este mes a la jefatura territorial de Educación para pedir nuevas formaciones básicas y frenar el fracaso escolar. Así lo avanzó esta semana el edil de Educación de la villa, Luis Miguel Gil. En la actualidad, la capital comarcal sólo tiene dos ciclos de FP: uno de Cocina y otro de Electrónica; y un grado medio y superior de Estudios Agrarios y Forestales.

En este inicio de curso, profesorado, asociaciones de padres y madres y representantes municipales de distintos municipios limianos mantienen el pulso a la Consellería de Educación con el objetivo de tratar de mejorar la oferta educativa y evitar el fracaso escolar en el rural. El último varapalo en este sentido, fue la pérdida en septiembre del ciclo superior de Administración y Finanzas que ofrecía el IES Cidade de Antioquía. Desde el centro de Secundaria se llevó a cabo una importante campaña de información mediante la difusión de trípticos, y también se mantuvieron charlas con el exalcalde de la villa, Manuel Casas, además de con responsables del Inem limiano y de la Oficina de Xuventude con el objetivo de tratar de recuperar, sin éxito, el ciclo medio -suprimido hace cuatro años-. "Establecemos contactos e fixemos unha base de datos de persoas que podían estar interesadas, pero cando tiñamos todo en marcha, a finais de xuño, a Consellería retirouno", explica Bieito Seara. "Outras veces agardaron a ver se había concorrrencia ou no ao ciclo. No caso do superior o suprimiron por falta de xente pero esta vez xa non houbo oportunidade", añadió el docente, quien asegura que este curso "tiñamos máis esperanza que nunca porque fixemos unha gran campaña".