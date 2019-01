"A Pantalla" quiere mantener un Entroido tradicional

Tras la declaración del Entroido de Xinzo como de Interés Turístico Internacional, la asociación "A Pantalla" quiso poner en conocimiento de sus socios su "compromiso cos valores que nos transmitiron e recibimos dos nosos maiores e que aceptamos a tarefa de transmitir eses mismos valores aos nosos fillos e netos".

La agrupación destacó como su finalidad el estudio, protección y difusión "do Entroido Tradicional de Xinzo de Limia, contando co seu máximo representante e emblema que é o traxe da Pantalla". Por otro lado, quisieron matizar que "este compromiso" no tenía nada que ver con que el Entroido de la villa sea declarado "de Interese Turístico Internacional ou interplanetario".

Por su parte, el Concello de Xinzo ya comenzó con sus inserciones publicitarias en medios nacionales.