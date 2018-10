A Pantalla seguirá a empregar a sede do Museo do Entroido

Tras uns meses convulsos e cheos de tiranteces entre a Asociación A Pantalla e o goberno de Xinzo, parece que a agrupación continuará empregando o baixo do Museo Galego do Entroido unha vez que este pase a estar xestionado pola Deputación de Ourense. Así o confirmou a portavoz socialista, Elvira Lama, quen levou ao pleno provincial unha enmenda ao acordo adoptado entre o Concello e o ente ourensán. Segundo sinalaron dende o grupo da oposición, o convenio non incluía unha regulación específica do feito de que a asociación limiá empregase o espazo habitualmente. Concretamente, dende 2003 realizan nel os preparativos dos diferentes días do ciclo do Entroido.

A voceira socialista, Elvira Lama, criticou ao grupo do PP local. "Só traballan arreo para enchufar aos seus amigos. É vergoñento que o concelleiro de Cultura, Carlos Gómez, non fixese nada para solventar este problema", censurou a concelleira. "A súa incapacidade para manter aberto o museo e o seu desleixo coas asociacións locais, son outra evidente proba da súa indigna estratexia para derrribar a vida cultural de Xinzo".