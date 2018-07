Pasión por la historia de Xinzo

Miro Cerredelo es una de esas personas que todo el mundo conoce en A Limia sin haberla visto antes en ninguna ocasión. Nació en Xinzo hace 72 años y presume de haberlo hecho el mismo día y mes que Rosalía de Castro: el 24 de febrero. Su trabajo siempre ha estado ligado al mundo bancario, dentro del cual, ha ejercido como directivo en varias sucursales; pero lo que verdaderamente apasiona y emociona a este limiano, que ya tiene en su haber cinco libros y un blog inédito con sus investigaciones sobre la comarca, es el mundo de la historia de su villa natal. Por este motivo, es también uno de los autores de referencia en la recién inagugurada Biblioteca da Limia de Vilar de Santos.

"O meu interese pola xeografía e pola historia xa ven dende que cursaba bacharelato. Cando comezabamos as clases, eu xa tiña lidos os libros que nos ían tocar", recuerda Cerredelo."Sempre tiven certa nostalxia de que na miña vila e comarca non houbese unha historia plasmada. Si había lendas escritas e pequenas historias, pero non existía ningún libro que recollese, no seu conxunto, a nosa historia", añade.

Por este motivo y cuando colgó su traje de bancario, el limiano comenzó a investigar para su conocimiento personal. Al pasar el tiempo, decidió compartir sus hallazgos con el resto de la ciudadanía y escribió cinco libros. Lo hizo sin ningún tipo de ayuda por parte de las distintas administraciones, ni del propio Concello de Xinzo. "O primeiro dos meus escritos trata sobre a prensa que existiu na vila hai moitos anos, como El Agrario o El Pueblo Antelano. Existen algúns documentos no Concello, aínda que penso que se deberían ter mellor conservados", dice. "Aquelas publicacións duraban pouco tempo porque había moitas presións", añade.

Tras su primer escrito, Miro siguió investigando y dedicó cinco años de su vida a recabar datos sobre la memoria histórica de la zona. "Visitei os arquivos dos 11 Concellos da Limia pero atopei pouco porque desapareceu moita información. O único que tiña algo sobre a Guerra Civil e a República era Os Blancos", explica el historiador.

No fueron los únicos archivos que visitó Miro. Su interés por conocer más le llevó a visitar el registro de la guerra de Salamanca o el archivo de Ferrol. "A investigación custoume cartos e ninguén me axudou", recuerda. "Seguín con outra publicación sobre a historia de Xinzo, que recolle datos dende os Castrexos ata Isaac Vila. Hai moi poucas vilas, por certo, que teñan este tipo de publicacións. Outro foi un monográfico sobre Julián Touves, o correxedor que quixo desecar a lagoa no 34 e, por último, publiquei Xinzo na memoria", añade.

Miro Cerredelo observa una falta de identidad generalizada en su localidad, que radicaría en que siempre fue "unha vila de paso". Por este motivo el limiano está trabajando conjuntamente con el Concello para elaborar una bandera y unificar el escudo. También hace un llamamiento a los gobernadores actuales para que apuesten por un plan de futuro en la villa "e que non vivan solo o día a dia".