La Policía de Xinzo clama una solución a su situación laboral

Los agentes que componen el plantel de la Policía Local de Xinzo parecen haber tocado fondo debido a la situación laboral que atraviesan. Atrasos en los pagos, jornadas de trabajo sin apenas descanso y una plantilla reducida debido a las jubilaciones, periodos vacacionales y dos nuevos ingresos de agentes que parecen no llegar nunca, son sólo algunos de los problemas que llevarán a una mesa de negociación que tendrá lugar hoy, a las 11,00 horas, en el Concello de Xinzo. La reunión tenía que haberse celebrado este miércoles, tal y como aseguró el jefe de los municipales, Germán Bolaño, pero tuvo que posponerse a causa de una mesa de contratación -que sí tuvo lugar ayer-, para hoy a la misma hora.

Concello, sindicatos y delegado sindical tratarán de llegar a un acuerdo, pero tal y como presagió el representante de los funcionarios y también agente municipal, Toño Gómez, "no acudimos con muchas esperanzas, no pinta bien la cosa".

El reunión de esta mañana en la Casa Consistorial se abordarán también los cuadrantes del servicio. En este sentido, la administración local presentó dos y uno de ellos tuvo que ser retirado por no cumplir con los requisitos legales. "En él se hacía doblar a la gente por ejemplo, viernes mañana y noche. No dejaba las horas reglamentarias de descanso entre servicios, suponemos que nos presentarán otros para tratar en la mesa", aseguró el representante sindical. "No vamos muy convencidos porque en ese cuadrante ningún policía, en siete semanas, podrá librar un fin de semana. Tampoco se pueden ir de vacaciones más de dos policías, ni cogerse 15 días. En carnavales no podemos librar y si trabajas una hora más, te imponen ellos lo que tienes que hacer, no puede elegir nada el propio agente", añade.

El delegado apunta que no es verdad que los policías vayan a cobrar todo el dinero que le debe el Concello. "Las pagas extraordinarias ya dijeron que no nos las iban a pagar. A ver si aclaramos algo, pero no descartamos la vía judicial".